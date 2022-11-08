Boztepe yeni kimliğe bürünüyor

Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından yapılan ‘Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi’nde sona gelindi.

Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından şehrin seyirlik noktalarından biri olan Boztepe’nin doğal bitki örtüsüne zarar vermeden Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi hayata geçiriliyor. Toplam uzunluğu yaklaşık 1 kilometre olacak proje, 5 bin metrekarelik bir alanda yapılıyor. Yaklaşık olarak 1 km uzunluğundaki seyir terası ve gezinti yolu; yürüyüş, seyir, oturma ve dinlenmek için yer alan bir projede sona gelindi.

“Seyirlik alanı en güzel olan yerlerde de 2 adet ahşap kent balkonu inşa ediyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Proje içinde iki adet ahşap kent balkonu yapıldığını söyleyerek, “Projemizi doğal yüzey üzerinde kazı dolgu en az yapılacak şekilde yerden her noktada en az 20-30 santimetre yükseklikte çelik ayaklar üzerinde inşa ediyoruz. Bu ayaklar üzerinde ahşap yürüyüş platformunun yapım çalışmaları sürüyor. Yürüyüş platformumuzun genişliği 3 metre, seyir balkonlarında ise genişlik 20 metreyi buluyor. Yine projemiz içinde 2 adet kafeterya, biri cam, biri de ahşap kaplama olacak iki adet de teras yapıyoruz. Seyirlik alanı en güzel olan yerlerde de 2 adet ahşap kent balkonu inşa ediyoruz. Balkonlarımızda kamelya, salıncak, ahşap döşemeli oturma alanları ve yeşil alanlar olacak. Cam teraslar hariç tüm yüzeyler ahşap kaplama yapılacak” şeklinde konuştu.

“Boztepe’miz mini botanik parkı andırıyor”

Boztepe’de doğayla bütünleşen bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Genç, “Yürüyüş platformunun çevresinde daha önceden vatandaşlar tarafından dikilen kiraz, vişne, erik, elma, armut, incir ve ceviz ağaçları var. Boztepe’miz meyve ağaçları ve doğal bitki örtüsüyle birlikte adeta mini botanik parkı andırıyor. Bu alandaki bu bitki örtüsünü kimse göremiyordu. Ben bile projeye başlamadan önce bu alanı hiç görmemiştim. Şimdi ziyaretçilerimiz etrafa güzel kokular saçan bu güzellikleri, bitki örtüsünü ve ağaçları yakından görecek” ifadelerini kullandı.

“Projemiz şehrimize yeni bir heyecan, yeni bir tat katacak, yeni bir ruh katacak”

Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi’nin Trabzon’a gelen turistlerin ve ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olacağını ifade eden Başkan Genç, “Burada çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projemizi birçok kez ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldım. Çok büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğumu belirtmeliyim. Gerçekten de güzel Boztepe’mizin böyle bir projeye layık olduğunu düşünüyorum. Boztepe’mizi daha cazip hale getiren projemiz şehrimize yeni bir heyecan, yeni bir tat katacak, yeni bir ruh katacak” şeklinde konuştu.