Bozkurt’ta yaralar sarılıyor: Yıkılan köprüler, yollar ve binalar yeniden inşa ediliyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde yıkılan köprüler, yollar ve birçok bina yeniden inşa ediliyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaraları sarılıyor. Yıkılan köprüler, yollar ve birçok bina yeniden inşa ediliyor. Bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar hızla sürüyor. Sağanak sebebiyle debisi yükselen Ezine Çayı’nda yıkılan köprülerin büyük bir bölümü tamamlanırken, istinat duvarlarının yapımı da devam ediyor. Bölgede kamu kurumlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşundan personel göre yapıyor. Sel sularının çekildiği ilçe merkezi ise dron ile görüntülendi.

"Buradaki çalışmalardan çok memnunuz"

Tahrip olan ve yıkılan evlerin yeniden yapıldığını anlatan Abdurrahman Bayraktar (77), "Devletin bütün birimleri, bakanlarımız, valimiz, kaymakamlarımız hepsi burada. Allah hepsinden razı olsun. Gece gündüz çalışıyorlar. Birinci selde ağaçlar geldiydi. Esas tahribatı onlar yaptı. Şimdi pek kalmadı. Burada bir şey istediğimiz zaman yapılıyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Murat Kurum’dan Allah razı olsun. AFAD ekipleri geldi, birinci selde de gelmişti. Buradaki çalışmalardan çok memnunuz" dedi.

"Helikopter ile kurtardılar"

Devletin her türlü yardımı yaptığını belirten 63 yaşındaki Ayşe Bayraktar, “Devletimizden Allah razı olsun devletimizden. Her türlü yardımı yapıyor. Yaşlı annem yürüyemiyordu. Sel duvara kadar gelmişti tabi çıkamayınca selde kaldılar onları helikopter ile kurtardılar. İlk günden beri her türlü yardım yapıldı” diye konuştu.

Ayşe Akyüz ise “Korkumuzdan hemen yüksek yerlere çıktık. Korktuk yani halende korkuyorum. Anlatılmaz çok zor bir şeydi. Allah bir daha göstermesin. Yapılan çalışmalardan da memnunuz” ifadesini kullandı.