Bozkurt’ta şiddetli yağışlar sebebiyle okullar tatil edildi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebiyle olullar 1 gün tatil edildi.

Meteorolojinin “turuncu” kodla uyardığı Kastamonu’da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bozkurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebiyle bazı bodrum katlarda su baskını meydana geldi.

İlçede etkili olan sağanak yağışı sebebiyle Ezine Çayı’nda su debisi yükseldi. Bayramgazi köyü grup yolu da çöktü. Bölgedeki köylere ulaşım kapandı. İlçede alınan tedbirler çerçevesinde ise okullar bir gün tatil edildi.