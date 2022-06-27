Bozkurt’ta Ezine Çayı taştı!

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, meteorolojik anlamda kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da şiddetli yağış etkili oluyor. Özellikle Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde etkili olan yağış nedeniyle köprüler yıkıldı, birçok ev ve iş yerini su bastı. Oluşan heyelanlar nedeniyle Küre-İnebolu, Cide-Şenpazar yolu ulaşıma kapandı. 11 Ağustos 2021’de sel felaketinin yaşandığı ve onlarca vatandaşın yaşamını kaybettiği Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışların neticesinde dere yataklarında ve Ezine Çayı’nda su seviyesi yeniden yükseldi. Yaşanacak ihtimal olumsuzluk ve can kaybına karşı Kastamonu Valiliği ve tüm kurumlar teyakkuz haline geçti. Oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırıldı. Öte yandan, Bozkurt İlişi köyü sel suları altında kaldı. Botlarla vatandaşlar kurtarıldı.

Ezine Çayı yeniden taştı

Geçen yıl 11 Ağustos’ta sel yaşanan ve büyük yıkımlara neden olan Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı’nın debisi yeniden yükseldi. Çaydan taşan sel suları, şehir merkezinin iç kısımlarına yayılmaya başladı.

Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez ve geçici köprüler zarar büyük gördü. Polis ve belediye ekipleri, megafonlarla yaptıkları uyarılarda vatandaşların çay kenarlarına yaklaşmamalarını ve yüksek yerlere çıkmalarını istedi. Bozkurt Belediyesi ve Devlet Su İşleri Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri sel sularının tahribatını önlemek için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer bölgeye gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu’ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.