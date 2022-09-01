Bozkırın yaban hayatı fotokapanda
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatını görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatını görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü’nce hayvan popülasyonunun tespit edilmesi için ormanlık ve kırsal bölgelere fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlar tarafından çekilen görüntülerde; vaşak, karaca, kurt, yaban domuzu, porsuk ve tavşan gibi hayvanlar yer alıyor. Çeşnigir kanyonun da ise su kaplumbağası ile ülkede nadir görülen 2 tane kara leylek yavrusu, yuvasında görüntülendi.
Gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan yöntemler, yaban hayatıyla ilgili daha kesin veriler elde etme imkanı sunuyor. Fotokapanlar ayrıca araştırmacılara, türlerin net tanımlanabilmesi, kayıtlara ait tarih, saat ve konum gibi bilgilerin kesin olarak bilinmesi, çalışılması zor ormanlık alanlarda izleme yapılması ve aynı tür içinde farklı desenlere sahip hayvanların tespiti gibi faaliyetlerin yürütülmesi imkanı veriyor.
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