Bozkır’ın ortasında ağaç koridoru

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Subaşı istasyonuna dikilen ağaçlar, bozkırı ormana dönüştürdü, ortaya adeta ağaç koridoru çıktı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine uzaklığı 25 kilometre olan Subaşı köyü Subaşı Tren İstasyonu, görüntüsüyle görenleri mest ediyor. Ağaçlar 1972 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından dikildi. Tren istasyonu kenarına kar siperi olarak dikilen ağaçlar, zamanla büyüyerek adeta bozkırı ormana dönüştürdü. Yüzlerce ağacın bulunduğu istasyon, kışın tipiden korunurken yazın ise köylülerin yürüyüş mekanı haline geldi. Bozkırın ortasındaki vaha olarak da adlandırılan istasyon vatandaşların dikkatini çekiyor.

Kar siperi olarak dikildi

70’li yıllarda tren istasyonunda çalışan Osman Şahin, “Burası Yıldızeli Subaşı İstasyonu. Bu çam ağaçları 1972 yılında dikildi. Ben de dikiminde çalıştım. 1973’te askere gidip geldikten sonra burada işe başladım. Çamlar, demiryoluna aittir. Çamlar sık dikildi. Buraya eskiden çok kar yağardı. Kar siperi olarak dikti devlet, öylece de kaldı" dedi.

"Yürüyüşe gidiyorum"

Köy sakinlerinden Ömer Karatepe, “Burası aşağı Subaşı köyünün istasyonu. 1972’de dikildi. Ondan beri koruyoruz, yapıyoruz. Bize de faydası var, devlete de millete de. Demiryoluna ait. Şu anda biz yararlanıyoruz. İçinde yürümek çok güzel oluyor. Benim de kalp sorunum var. yürüyüşe gidiyorum. Dikenlerden Allah razı olsun’’ diye konuştu.