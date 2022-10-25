Bozkırda, ekinlere siper olsun diye ağaçlarla sed çektiler

Sivas’ın Ulaş ilçesine dikiliş şekilleri kadar yapılış amaçlarıyla da merak konusu olan ağaçlar drone ile havadan görüntülendi.

Sivas’ın Ulaş ilçesi Kurtlukaya köyü yolu üzerinde bulunan ve teraslama yöntemiyle dikilen çam ağaçları dikkat çekiyor. Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünce (TİGEM) yaklaşık 60 yıl önce sıralı halde yaklaşık bir kilometre uzunluğunda dikilen ağaçlar adeta ağaç seddini andırıyor. Bin 300 rakıma sahip bölgede ekili alanları, rüzgar nedeniyle oluşan toprak erozyonundan korumak için 6 sıra halinde dikilen ağaçlar ekinlere siper oluyor. Bu yöntem sayesinde ekinler toz erozyonundan korunmuş oluyor.

Toz erozyonundan korumak için dikildiler

Ulaş Tarım İşletmeciliği Müdür Yardımcısı Şenol Aksu, hakim rüzgarlar nedeniyle oluşan toprak erozyonunu önlemek için böyle bir dikimin olduğunu ifade ederek, “Burası işletmemizden yüksek bir mevki. Ağaçlandırmamızın nedeni de meteorolojik olaylar olduğu zaman rüzgara hakim olan bir bölge olduğu için burası toprak erozyonunu önlemek için yıllar öncesinden bu ağaçlarımız dikilmiş. Tabi ki bunun da çok büyük faydasını görüyoruz. Ağaçlandırmanın ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Hakim rüzgarların olduğu dönemlerde rüzgar şiddetini arttırdığı zaman ekili alanlarımız olduğu için üzerleri toprakla örtülüyor ve bitkiye zarar veriyor. Bunu önlemek içinde ağaçlandırmanın olması en güzeli. En azından ağacın olması bu toprağı tutmasını sağlıyor” dedi.

Dikiliş şekli kadar dikilme amacıyla da merak konusu oluyor

Aksu, zaman zaman bu ağaçların ne amaçla bu şekilde dikildiğini soranların olduğunu söyleyerek, “Zaman zaman bu ağaçlandırmanın neden kaynaklandığını soranlar oluyor. Bizde vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Burada gördüğümüz insanlar oluyor bazen. Ekim ve hasat yaptığımız zaman karşılaştığımız insanlar oluyor. Onlarla bunu paylaşıyoruz. Burada rakım bin 300 ve üzeri. Buranın 50-60 yıllık bir geçmişi var. Tahmini olarak ağaçlar teraslama şekliyle dikiliyor. Bu şekilde büyümüşler” diye konuştu.