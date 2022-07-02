Bozkır topraklar, lavanta bahçeleri ve orman varlığıyla yeşeriyor

KIRŞEHİR (İHA) – Orman varlığını yüzde 3’ten yüzde 7’ye çıkaran Kırşehir’de lavanta bahçeleri de yeşermeye başladı.

436 bin dekardan fazla orman alanına ulaşılan şehirde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla birlikte yüzde 100 oranında orman varlığı arttırılarak ağaçlandırma çalışmaları desteklendi. 20 binli rakamlarda olan orman varlığı yapılan aktif çalışmalarla 44 binli rakamlara kadar ulaştırıldı.

50 dönüm arazide lavanta bahçesi yapıldı

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2020 yılında tesisi yapılan alanda lavanta ekimi yapan müdürlük, verimlerini de bu yıl almaya başladı. Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, düzenli yapılan çalışmalarla verim alama aşamasına gelindiğini ve lavanta alanının da ağaçlandırma alanı gibi geliştirileceğini söyledi. Çimen, “Doğal bal üretimini arttırarak arıcılığı geliştirmek, organik bal üretimine de katkı sağlamak amacıyla faaliyet alanlarını genişletiyoruz. Ot alma, çapa ve bakımla lavanta bahçesi alanı mevcut durumunu aldı” dedi. Köylüye destek sunmak amacıyla; kuşburnu, badem, ceviz, ahlat, mahlep gibi türleri de dikiminin yapıldığını belirten Çimen; “Köylü ve yaban hayatına Orman İşletme Müdürlüğü olarak katkı sunmaya çalışmaktayız. Orman varlığını yüzde 3’ten yüzde 7’ye çıkardık. Yüzde 100 üzerinde ağaçlandırma çalışması yaptık. Orman varlığını arttırıyor olmanın yanı sıra sosyal ormancılık faaliyetlerine de katkı sunmaya çalışıyoruz. Orman köylüsüne de destek verme gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

Çiftçi ve üretici destekleniyor

Üreticinin AK Parti iktidarları döneminde desteklendiğini aktaran ve Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan lavanta bahçesi alanını ziyaret eden AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise lavanta bahçelerinin çoğaltılması için Orman İşletme İl Müdürlüğünün çalışmalarına Kırşehirlileri de davet etti. Tıbbı Aromatik Ağaçlandırma bölgesinde konuşan İl Başkanı Ünsal; “Bölge 2020 yılında kuruldu. 50 dönüm arazi üzerinde 10 bin üzerinde dikili lavanta bitkisi var. Ve lavantalar meyvesini verdi. Lavanta bahçelerinin çoğalıyor olması organik bal üretimine de katkı sunacak. Bahçelerin çoğalması için halkımızı da il müdürlüğü çalışmalarına katkı sunmaya davet ediyorum. Bölgede emeği geçen çalışanlara da ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.