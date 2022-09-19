Bozcaada’da yarım saatte denizin dibinden 40 çuval çöp çıktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Tic. A.Ş. ortaklığında Bozcaada Limanı’nda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada yarım saatte 40 çuval çöp toplandı.

Uluslararası Kıyı Temizliği Günü dolayısıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Tic. A.Ş. ortaklığında Bozcaada Limanı’nda deniz dibi temizliği yapıldı. Etkinliğe Bozcaada Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Bozcaada Liman Başkanı Hüseyin Bilgin, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Funda Yalın, Gestaş Genel Müdürü Mahir Sevinç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, ÇOMÜ Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Ayaz katıldı.

’Denizlerimizi Koruyalım, Birlikte Yaşatalım’ sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’ne bağlı öğretim üyeleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının gerçekleştirdiği etkinlikte deniz dibinden 40 çuval atık çıkarıldı. Denizden çıkan hayalet balık ağları, lastik, cam ve plastik şişeler, metal teneke, plaj sandalyeleri, seramik tabaklar dikkat çekti.

Dekan Çelik: “Denizlerimiz bizim yaşam kaynağımız”

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Gestaş arasındaki ‘Denizleri Koruyalım, Birlikte Yaşatalım’ sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde eylül ayının 3’üncü haftasında kutlanan Uluslararası Kıyı Temizliği Günü dolayısıyla Bozcaada Limanı’nda deniz dibi temizliği etkinliği düzenledik. Bu etkinliğin amacı, tabii ki farkındalık oluşturmak, deniz kirliliğine dikkat çekmek. Bunun yanında bir nebze de olsa denizlerimizin temizliğine katkıda bulunmak. Denizlerimiz bizim yaşam kaynağımız, oksijen depomuz. Aynı zamanda besin kaynağımız. Ayrıca milyonlarca deniz canlısının yaşadığı bir alan. Balıkçılarımız için de geçim kaynağı. Denizlerimize çok iyi bakmalıyız, özellikle çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmamız gerekiyor. Görevimiz doğamızı, çevremizi korumak ve bu bilinçte nesiller yetiştirmek olmalı" ifadelerini kullandı.