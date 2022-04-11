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Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale’de, Bozcaada’da yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çevre 11.04.2022, 10:37
Çanakkale’de, Bozcaada’da yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada’dan saat 18.00, Geyikli’den ise saat 19.00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.