Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Cuma günü, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada’dan saat 07:00 ve 10:00, Geyikli’den ise saat 08:00 ve 11:00 seferleri iptal edilmiştir. Planlı diğer seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.