Bozayı ve 3 yavrusu foto-kapanlara takıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, (DKMP) tarafından yaban hayatına yerleştirilen foto-kapanlara boz ayı ve 3 yavrusu takıldı.

DKMP tarafından Türkiye’nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar, yaban hayatını görüntüledi. Boz ayı ve sevimli 3 yavrusu foto-kapanlara takıldı. DKMP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü dikkat çekti.