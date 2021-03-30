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Bozayı fotokapanla görüntülendi

Bartın’da kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan bozayı fotokapanla görüntülendi.

Çevre 30.03.2021, 15:52
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Bozayı fotokapanla görüntülendi

Bartın’da kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan bozayı fotokapanla görüntülendi.

Bartın’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında yer alan koruma alanlarında kurulan fotokapanlar ile kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan bozayı görüntülendi.

Fotokapan görüntülerine yansıyan bozayının kış uykusundan uyandığı ve yiyecek aradığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde de Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyündeki Ulukaya kanyonu içerisinde bir bozayı yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti.
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