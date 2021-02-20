Boyu kadar yılan balığı yakaladı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir balıkçı ırmakta kendi boyu uzunluğunda yılan balığı tuttu.

Serik ilçesine bağlı Sariaba Mahallesinde bulunan barajda teknesiyle balık avına çıkan Ayberk Gündoğdu yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda 5 kiloya akın yılan balığı yakaladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen balıkçı, tuttuğu balıkla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. "Bizim buralarda daha önce böyle bir balık hiç tutulmadı. Bize nasip oldu çok büyük heyecan yaşadım" diyen Gündoğdu, yılan balığını 600 liraya sattığını söyledi.