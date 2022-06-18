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Botlu jandarma ekipleri kaçak balık avcılarına göz açtırmadı

Almus Barajında sazan balığının avlanmasının yasak olduğu dönemde Jandarma ekipleri kaçak avcılığa geçit vermedi.

Çevre 18.06.2022, 11:53
Botlu jandarma ekipleri kaçak balık avcılarına göz açtırmadı

Almus Barajında sazan balığının avlanmasının yasak olduğu dönemde Jandarma ekipleri kaçak avcılığa geçit vermedi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri barajda denetim yaptı. Balık üretim tesislerini kontrol eden ekipler devriye görevi sırasında av yasağı olmasına rağmen avlanan şahısları tespit etti. 13 adet küpe mekanizması ve kasnak oltası ile avlanılan onlarca adet sazan balığı canlı halde bulundu. Balıkları oltandan kurtararak suya bırakıldı. Jandarma ekipleri Almus ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilerek şahıslar hakkında 1380 Sayılı Kanuna muhalefetten 27 bin lira idari para cezası uyguladı.

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