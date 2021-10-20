banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Piyasalar faiz kararını bekliyor!
Piyasalar faiz kararını bekliyor!

Botanik Park’ta sonbaharla birlikte renkli görüntüler

Sonbahar gelmesine rağmen havaların sıcak gitmesini fırsat bilen Bursalılar kendilerini Botanik Park’a attı. Yeşil ve sarının tonları arasında sincapların sağa ve sola koşuşturması ise renkli görüntülere sahne oldu.

Çevre 20.10.2021, 08:57 20.10.2021, 09:19
Botanik Park’ta sonbaharla birlikte renkli görüntüler

Sonbahar gelmesine rağmen havaların sıcak gitmesini fırsat bilen Bursalılar kendilerini Botanik Park’a attı. Yeşil ve sarının tonları arasında sincapların sağa ve sola koşuşturması ise renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa’da şehrin merkezinde nefes alabilecek yer denildiği zaman akla ilk gelen yerlerinden biri olan Botanik Park’tan vatandaşlar sonbahar olmasına rağmen vazgeçmiyor. Yazdan kalma havada sonbahar güneşini fırsat bilen Bursalılar ve dışarıdan gelen ziyaretçiler, Botanik Park’ta yeşil ve sarının tonları arasında keyifli bir gün yaşadı. Kimi bisiklete binerken, kimi ise göletin kıyısında çay keyfi yaptı. Dökülen yapraklar arasında düğün ve nişan fotoğrafı çektiren çiftlerin de çok olması dikkati çekti.

Gölette yüzen kaplumbağa ve ördekler parka ayrı bir güzellik katarken, sincapların ise sağa sola koşuşturması renkli görüntüler oluşturdu. Sadece hafta sonları değil, hafta içinde de Botanik Park’ın misafirleri eksik olmuyor. Şehir dışından gelen misafirler parka hayran kalırken, Bursalılar ise güzel havayı kaçırmak istemediklerini dile getirdi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2