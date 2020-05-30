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Botanik bahçesi gibi teras: 183 kök meyve var

3 ÇOCUK BABASI YUSUF ÖZER (65) TEK KATLI EVİNİN TERASINI ADETA BOTANİK BAHÇEYE ÇEVİRDİ

Botanik bahçesi gibi teras: 183 kök meyve var

3 ÇOCUK BABASI YUSUF ÖZER (65) TEK KATLI EVİNİN TERASINI ADETA BOTANİK BAHÇEYE ÇEVİRDİ

30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:14
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Botanik bahçesi gibi teras: 183 kök meyve var

Samsun’da bir evin terası adeta botanik bahçesi gibi.

Samsun’un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Yusuf Özer (65), tek katlı evinin terasını adeta botanik bahçesine çevirdi. 21 yıldır aynı evde yaşadığını belirten ve 20 yıldır da evin terasını botanik bahçesine çeviren Yusuf Özer’in terasında elma, armut, üzüm, ceviz, nar, dut, limon, ayva, böğürtlen, incir, hurma, goji berry (kurt üzümü), fındık ve kiraz olmak üzere 183 kök meyve ağacı ve fidanı bulunuyor.

Yusuf Özer, "Terasta önce sebze yetiştirdim. Daha sonra meyveye çevirdim. Bir meyve kurusa veya dalı kırılsa canım gidiyor. Bu meyve ağacı sevgisi benim ruhuma işledi. Terası olan herkese tavsiye ediyorum" dedi.

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