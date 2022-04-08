Boş araziye atılan koyun derileri ve telef olan eşek çevre kirliliği oluşturdu

Karabük’te telef olmuş eşek ve kesilen koyun derilerinin boş araziye atılması çevre kirliliğine neden oldu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Gökdere mevkiinde meydana geldi. Emirhan Özen isimli genç arkadaşlarıyla köpeklerini gezdirmek için gittiği boş arazide telef olmuş eşek ile çok sayıda koyun derisini fark etti. O anları cep telefonuyla kaydeden gençler çevre kirliliği oluşturan görüntülere tepki gösterdi.

Gezmeye geldikleri bölgede köpeklerinin koku almasıyla telef olmuş hayvanları gördüklerini belirten Emirhan Özen, çevre kirliliğine neden olan bu olayla ilgili yetkililerin olayla ilgili çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Telef olan eşeğin boğularak öldürülmüş olabileceğini iddia eden Özen, sokak hayvanlarının eşeğin bir kısmını yediğini ifade etti.