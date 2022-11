Borçka-Karagöl sonbaharda düğün çekimlerinin gözde mekanı

Artvin’de sonbahar renklerine bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl bugünlerde düğün fotoğrafı çektiren çiftlerden yoğun ilgi görüyor. Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü hayranlık uyandırıyor. Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Borçka-Karagöl eşsiz güzelliğiyle dünya evine giren çiftlerin özel anlarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi. Düğün fotoğraflarını, doğada çektirmek isteyen çiftler, renk cümbüşüyle yağlı boya tablolarını aratmayan Karagöl’ün sunduğu kartpostallık görüntülerle mutluluklarını perçinliyor.

Bölgede düğün fotoğrafçılığı yapan Hasan Avcı, dış çekimlerde çiftlerin özelikle Borçka Karagöl’ü tercih ettiklerini söyledi. 17 yıldır Düğün Fotoğrafçılığı yapan Hasan Avcı “Artvin’in doğası zaten doğal plato. Genelde her yerde çekiyoruz ama Borçka Karagöl daha çok tercih ediliyor. Doğa harikası bir yer. Bin bir renk var doğada özellikle sonbaharda yansımalar güzel oluyor. Çiftlerimiz genelde burayı tercih ediyor bizde çiftlerimizle beraber doğada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Rize’den gelen Fotoğrafçı Zehra Yılmaz ise “Fotoğrafı hobi olarak yapıyorum tabi ara ara profesyonellik katıyorum ama genelde hobi olarak yapıyorum. Bu yıl burası çok güzel oldu. 5 - 6 ay önce olduğu gibi. Geçen hafta Şavşat’taydım Şavşat’ı bir türlü bu kadar kızartamadık. Renklerin güzelliği her ton var yani. Bir kareyi on kere çekiyorum dönüp dönüp yine çekiyorum yani doyamıyorsunuz güzelliğe. Sonbahar en güzel Borçka’da yaşanıyor. Ülkemizin hemen hemen her yerinde var bu güzellikler ama biz gidebildiğimiz yeri görünce büyüleniyoruz” diye konuştu.

Gelinliğiyle Karagöl’e gelen Aşkın Nur da yaptığı açıklamada “Bu mevsimi bekledik biz. Dört mevsim bir arada. Yaz, Kış, Sonbahar, İlkbahar olarak. Güzel bir dış çekimimiz oluyor Hasan Avcı’nın sayesinde. Doğa harikası olduğu için, tüm renkler bir arada olduğu için. Göl zaten muhteşem her şey doğal olduğu için burayı tercih ettik. Düğünümüz oldu dış çekimimizi yapıyoruz bugün. Havada güzel şansımıza. Tüm renkler bir arada 4 mevsim bir arada o şekilde güzel geçiyor” ifadelerini kullandı.