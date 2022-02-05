Boraboy Gölü’nde ilk: 50 cm buz oluştu

Amasya’nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü, tamamen buz tuttu. Göl, 50 santimetreyi bulan buz tabakası ve yağan 1 metre karla birlikte de beyaza bürünerek adeta gözlerden kayboldu.

Buz tutan Boraboy Gölü üzerinde, ördekler için yemleme çalışmasının yapılması ve ördeklere doğal yaşam alanı oluşturmak için motorlu testere ile 50 santimetrelik buz tabakası kesilerek suya ulaşması sağlandı.

Birkaç senedir bu kadar donmayan Boraboy Gölü, aşırı soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte ilk kez tamamen dondu. Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Boraboy Gölü tesisi çalışanları göldeki ördekler için seferber oldu. Donan buz tabakası üzerinde yürüyerek, buzu kırıp, ördeklere yaşam alanı açtılar.

Boraboy Gölü’nde çalışan Latif Akça, aşırı yağışlardan dolayı gölün yüzeyinin tamamen buz kapladığını söyledi. Buzu keserek ördeklere doğal yaşam alanı açtıklarını anlatan Akça, “Gölümüz yaklaşık birkaç senedir bu kadar donmuyordu. Bu kadar kar yağışı hiç olmadı. 4 yıldır burada çalışıyorum. Bu kadar kar yağışı görmedim” dedi.

Sezai Gökçe ise ördekler mahsur kaldığı için onlara yaşam alanı açıp 50 santimetre buz tabakası ve 1 metrenin üzerinde kar altında, gölün buz tabakasını kestiklerini söyledi.