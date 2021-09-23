Bolu’ya yılın ilk karı düştü

Bolu’da, yılın ilk karı 2 bin metre yükseklikte bulunan önemli turizm merkezi Kartalkaya’ya yağdı.

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin metre rakımda bulunan önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca hafif şekilde yağan karla birlikte yeşil alanlar ve otellerin çatıları ince kar örtüsüyle kaplandı.

Yağışın kısa sürdüğü Kartalkaya’da başlayan yağmurla birlikte ilk kar örtüleri kısa sürede eridi. Kartalkaya’da bulunan otel çalışanları kar yağışı beklemediklerini ve bu sene karın erken geldiğini söyledi.