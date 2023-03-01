Bolu’nun yüksek kesimlerinde karlar erimeye başladı

Bolu’da havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı. Karların erimeye başladığı alanlar, dron ile görüntülendi.

Bolu’nun yaylalarında havaların ısınmasıyla birlikte karlar erimeye başladı. Hava sıcaklıklarının 15 derece civarında ölçüldüğü Mudurnu’da, çiçek ve ağaçlar da eriyen kar sularının etkisiyle canlanmaya başladı. Karların erimeye başladığı Örencik, Çepni, Pelitözü ve Sarıyar yaylaları havadan da görüntülendi. Ortaya çıkan manzaralar ise güzel görüntüler oluşturdu.