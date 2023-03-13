Bolu’nun içme suyunun karşılandığı baraj yüzde yüz doluluk yaşıyor

Bolu’da kentin içme suyunun sağlandığı Gölköy Barajı’nda kar sularının erimesiyle doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Bolu’da içme suyunun sağlandığı Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesi yükseldi. Eriyen karlar ve kentte zaman zaman etkili olan sağanakla derelerin debilerinde de artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında yüzde 80 doluluk oranı ölçülen baraj göletinde bu yıl doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Toplam 21 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.