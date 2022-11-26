Bolulular güne karla uyandı

Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden olan Bolu Abant Tabiat Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Abant’ta mevsimin ilk karı gece yağmaya başladı. Muhteşem doğasıyla büyüleyen Abant’ta yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kasım ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Bolu’da vatandaşlar güne karla uyandı. Vatandaşlar uzun süre araçlarında temizlik yaptıktan sonra yola çıkabildi.

"Akşama kadar kar kalınlığının 30-40 santime kadar olması bekleniyor"

Güne karla uyanan bir vatandaş, "Abant’a mevsimin ilk karı yağdı. Bugün itibarıyla kar yağışı devam ediyor. Akşama kadar kar kalınlığının 30-40 santime kadar olması bekleniyor. Yemyeşil olan Abant doğası beyaz örtüye büründü, harika bir güzellik ortaya çıktı” dedi.