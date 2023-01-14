Bolu’da etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrelere kadar düştü.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Bolu’da, yoğun sis etkisini gösteriyor. Mudurnu ilçesinde etkisini sürdüren sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte farlarını yakarak seyrediyor. Yolların tamamen sisle kaplandığı bazı bölgelerde adeta göz gözü görmüyor. Zaman zaman etkisini arttıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkileniyor.