Bolu’da, şelaleler buz tuttu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi sonucu şelaleler buz tuttu.

Bolu’da, 3 gündür süren kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar indiği Mudurnu ilçesi Büyükcami Mahallesinde bulunan şelaleler buz tuttu. Yaklaşık 8 metre uzunluğunda buz sarkıtlarının oluştuğu şelale ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi.