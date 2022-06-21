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Bolu’da sağanak etkili oluyor

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Çevre 21.06.2022, 12:34
Bolu’da sağanak etkili oluyor

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Bolu’da sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur şiddetini artırdı. Sağanak yağışın etkili olduğu kent merkezinde vatandaşlar binaların altlarında yağmurun durmasını bekledi. Caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bolu Belediyesi ekipleri, su taşkını ve sel gibi durumlara karşı önlemlerini alırken, yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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