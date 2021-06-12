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Bolu’da, metrekareye 10,4 litre yağmur düştü

Bolu’da, yaklaşık yarım saat sürmesine rağmen caddeleri göle çeviren sağanak yağışta metrekareye 10,4 litre yağmur düştüğü belirlendi.

Çevre 12.06.2021, 13:10
Bolu’da, metrekareye 10,4 litre yağmur düştü

Bolu’da, yaklaşık yarım saat sürmesine rağmen caddeleri göle çeviren sağanak yağışta metrekareye 10,4 litre yağmur düştüğü belirlendi.

Bolu’da, dün öğle saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca süren sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu. Sağanak sebebiyle kentin işlek caddeleri rögar kapaklarının yerinden çıkmasıyla sular altına kaldı. Yağmurun şiddetiyle yolların parçalandığı kent merkezinde sürücüler su birikintilerinden güçlükle ilerledi. Su birikintilerinden geçerken arızalanan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı. Kent merkezinde çok sayıda apartmanın giriş katları ve depoları suyla doldu. İtfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Kenti etkisi altına alan sağanak yağışın ardından metrekareye düşen yağmur miktarı belirlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent merkezine metrekareye düşen yağmur miktarı 10,4 litre olarak açıklandı.
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