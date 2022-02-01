Bolu’da, eksi 20,6 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili oldu

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu’ndan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 20,6 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bin 711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu’nda hava sıcaklığı sıfırın altında 20,6 derece olarak kaydedildi. Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 19,7 dereceyle Bolu’nun Dörtdivan ilçesi oldu.