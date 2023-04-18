Bolu’da dolu etkili oldu, yeşil alanlar beyaza büründü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde etkisini gösteren dolu yağışı yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.

Bolu’nun doğusunda yer alan ve tarihi güzellikleriyle ünlü Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde yağmur yağışı etkili oldu. Başlayan yağmur daha sonra dolu yağışına dönerek yeşil alanlarda beyaz örtü oluşturdu.

Öte yandan Bolu’nun Göynük ilçesinde de aniden bastıran yağmur bölgede su baskınlarına neden oldu.