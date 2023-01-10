Bolu’da dereyi kirleten 3 tesise 790 bin lira idari para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu’nun Gerede ilçesinden geçen Ulusu Deresi’nde kirliliğe neden olan 3 tesise 790 bin lira idari para cezası uygulandı. İşletmeler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğüne Gerede ilçesinden geçen ve Kocaçay diye anılan Ulusu Deresi ile ilgili gelen ihbar üzerine, çevre denetim ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede su kirliliğine neden olabilecek tesislerde geniş çerçeveli bir çevre denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, Ulusu Deresi’ne deşarj edilen atık suların çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde bir kirliliğe sahip olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla, arıtma tesislerinin çıkışlarından alınan atık su numunelerinin gerekli analizleri yapıldı. Bakanlık tarafından yetkilendirilen çevre laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına istinaden, çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 tesise 790 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen işletmeler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde adli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.