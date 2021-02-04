Bolu’da, barajlar yeninden dolmaya başladı

Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde yüzde 18’lere kadar düşen su seviyesi karların erimesiyle yüzde 27’ye yükseldi.

Bolu’da, kent merkezine yaklaşık 12 kiometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Barajı’nda ağışların mevsim normalleri altında seyretmesi sebebiyle su seviyesi yüzde 18’ kadar kadar düştü. Geçtiğimiz sene su seviyesi yüzde 33 olan Gölköy Barajı’nda seviyenin düşmesiyle birlikte göl içindeki adacıklar ortaya çıktı.

İl genelinde geçtiğimiz ay boyunca yağan ve etkili olan kar yağışının ardından Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Barajda yüzde 18 seviyelerine gerileyen doluluk oranı karların erimesiyle 27 seviyelerine yükseldi.

Yeraltı kaynaklarının beslemeye devam ettiği Gölköy Barajı’nda yağışların başlamasıyla birlikte su seviyesinin yeniden normal düzeylere gelmesi bekleniyor.