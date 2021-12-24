Bolu, Türkiye’nin en soğuk 3’üncü ili oldu

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu’ndan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 25 dereceyle Türkiye’nin en soğuk 3’üncü ili olarak kayıtlara geçti.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bin 711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk 3’üncü ili Bolu olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Gerede Samat Köyü İstasyonu’nda hava sıcaklığı eksi 25 derece olarak ölçülürken, Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu ise eksi 23,7 dereceyle ilk 10’da yer yer aldı.

Türkiye’nin en soğuk yeri ise sıfırın altında 29,7 derece ile Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu.