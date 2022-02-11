Bolu eksi 19 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili oldu

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre bu gece eksi 19 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bin 700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu’nda hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece olarak kaydedildi. Türkiye’nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 17,9 dereceyle Konya’nın Kadınhanı ilçesi oldu.