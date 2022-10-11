Bolu Dağı’nda sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye düştü

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.