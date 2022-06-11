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Bolu Dağı’nda şiddetli sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı’nda etkili olan sağanak ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Çevre 11.06.2022, 16:50
Bolu Dağı’nda şiddetli sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı’nda etkili olan sağanak ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur