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Bolu Dağı’nda sağanak yağış ve sis etkili oluyor

100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Sisle kaplı yol havadan görüntülendi.

Çevre 21.09.2021, 10:32
Bolu Dağı’nda sağanak yağış ve sis etkili oluyor

100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Sisle kaplı yol havadan görüntülendi.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahları arasında olan Bolu Dağı’nda sağanak yağış ve sis etkili oluyor. D-100 Karayolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin devam edeceğini bildirdi.

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