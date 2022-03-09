Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu’da, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken, sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu’da, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden kar yağışı ile birlikte sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Ayrıca, kent merkezinde de etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.