Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı devam ediyor

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı geçiş güzergahında hafif şekilde devam ederken ulaşım rahat sağlanıyor.

Bolu’da, sabah saatlerinden başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hafif şekilde devam ediyor. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan Bolu geçişinde karayolları ekipleri aralıklarla tuzlama ve yol temizleme sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.