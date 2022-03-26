Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor

Bolu’da, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini azaltırken yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sisin etkili olduğu D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyorlar.