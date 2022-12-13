Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı’nda yağmur ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Bölgede gece saatlerine kadar sis ve yağmurun etkili olacağını tahmin ediliyor.