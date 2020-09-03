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Bolu'da orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Bolu’nun Seben ilçesi Karca Kabak Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin yangına müdahalesi sürüyor.
Çevre 03.09.2020, 09:06
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Yangın, Bolu'nun Seben ilçesi Karca Kabak Yaylası mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Köylülerinde kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alanın büyük bir kısmına yayıldı. Zorlu arazi şartlarından dolayı suyu biten itfaiye ekiplerinin geri dönemediği bölgede arazözler ile su takviyesi yapılıyor. Yangına müdahale sürüyor.
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