Boğaz’da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri ve İDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da zaman zaman sis etkisini gösteriyor.

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi. İDO’dan yapılan açıklamada ise Harem Sirkeci hattının sis nedeniyle geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi.