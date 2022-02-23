Bodrum’da yunus sürprizi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde koya gelen yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Yunusların suya dalıp çıktığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Akyarlar Mahallesi sahiline yunus sürüsü geldi. Bir yetişkin ve 3 yavru yunustan oluşan sürü, kıyıya 20 metre kadar yaklaştı. Suya dalıp çıkarak görsel şölen sunan yunusların bu anları cep telefonları ile görüntülendi. Yunusların suya dalıp çıktığı esnada kıyıdaki vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı. Koyda 15-20 dakika vakit geçiren yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.