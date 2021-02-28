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Bodrum’da sahile ölü köpek balığı vurdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ölü köpek balığı sahile vurdu. Köpek balığını görenler ise şok oldu.
Çevre 28.02.2021, 14:43
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde ölü köpek balığı sahile vurdu. Köpek balığını görenler ise şok oldu.Türkbükü sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, 1 metre uzunluğunda ve 8 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı buldu. Balığı inceleyen vatandaşlar, Bodrum kıyılarında gezen köpek balığını görünce şok oldu. Sahilden alınarak kıyıya çekilen köpek balığının balıkçı ağlarına takılarak yaralanıp ölmüş olabileceği öğrenildi.