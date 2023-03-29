Bodrum’da sahile beyaz kum dökerek Maldivler’e benzetmeye çalıştılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otel sahile beyaz kum dökerek Maldiv sahilleri görünümü kazandırmaya çalıştı. Sahilin bembeyaz olması üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri, sahile serilen beyaz kumları toplattı.

Önceki gün Turgutreis Mahallesi’nde 5 yıldızlı bir otel, sahiline beyaz kum sermeye başladı. Beyaz kumu gören vatandaşlar duruma tepki göstererek Bodrum Belediyesine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler sahilin bembeyaz olduğunu görünce otel hakkında işlem başlatarak sahile serilen beyaz kumu geri toplattı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un doğal ve kültürel yapısını korumak için özellikle iki konu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Aras, ilk bilgilendirmeyi yaz sezonunun yaklaşmasıyla hızlanan kıyı çalışmaları ile ilgili yaptı. Bilgilendirmede kıyı çalışmalarının, müdahalelerinin doğal yapıyı bozacağına işaret ederek bu tür çalışmalardan vatandaşların kaçınması gerektiğini söyledi. Son dönemde beyaz kum çalışmalarının gerçekleştirildiğine şahit olduklarını söyleyen Başkan Aras, konu dahilinde gerekli denetimleri ve uyarıları yaptıklarının da altını çizdi.

Başkan Aras, basın mensuplarına şu bilgileri verdi:

“Son dönemde kıyılarda beyaz kum kaplama çalışmaları yapılıyor. Kullanılan maddelerin insan sağlığına zararlı olduğu da görülüyor. Ayrıca Bodrum’un kıyı dokusuna da uygun değil. Yapılacak çalışmalar ile ilgili yasal prosedür var. Bu çalışmaları yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin gerekir. Aksi takdirde kıyıya müdahale edilemez, doğal yapısı bozulamaz. Farklı kurumlardan sadece görüş alınabilir, izin alınamaz.”

Konu ile ilgili belediye olarak neler yaptıkları hakkında da bilgiler veren Aras, “Yetkilerimiz dahilinde konu ile ilgili belediyemiz sadece denetim yapar, tespitte bulunur. Bu tespitleri de Çevre Bakanlığı’na ya da Milli Emlak’a iletir” diye konuştu.

Şahıs ve şirketlere çağrıda bulundu

Kıyıları kullanan ve kıyılara müdahalede bulunan şahıs ve şirketlere de çağrıda bulunan Başkan Aras, “Hiçbir şekilde kıyıya müdahale etmeyiniz. Kıyılarımızın doğal yapısını bozmayınız. Doğanın kendi refleksi dışında herhangi bir müdahale yapılmamalıdır” dedi.