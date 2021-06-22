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Bodrum’da kuruyan dereden akan su merak konusu oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi’nde yaz ortasında dereden akan su vatandaşları isyan ettirdi. 2 otel arasında bulunan dereden gece gündüz su akması merak konusu oldu.

Çevre 22.06.2021, 16:25
Bodrum’da kuruyan dereden akan su merak konusu oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi’nde yaz ortasında dereden akan su vatandaşları isyan ettirdi. 2 otel arasında bulunan dereden gece gündüz su akması merak konusu oldu.

Torba Mahallesi Hoşgörü Sokakta bulunan dereden sürekli su akması vatandaşların merak konusu oldu. Yağmur yağmaması rağmen suyun akması sahilde denize giren vatandaşların isyan ettirdi. Akan suyun nerden geldiğini öğrenmek için MUSKİ ekipleri sudan numune alarak incelemeye götürdü. Derenin bazen geceleri bazen ise gündüzleri bir anda dereyi doldurup denize akmaya başlayan esrarengiz suyun ise nerden geldiği bilinmiyor. Yakınında bulunan site sakinlerinin ÇİMER’e şikayet ettiği, Bodrum’daki çevreci gurupların dereyi yerinde gelip inceleyecekleri öğrenildi.
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