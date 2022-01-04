Bodrum’da kaçak yapılaşmayla mücadele

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir yandan yıkımlar devam ederken, bir yandan ise kaçak yapılaşma da devam ediyor. Bodrum’da son 3 ayda 167 yeni kaçak yapılaşma olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkımlara devam edildiğini açıkladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte belediyeye yapılan ihbar ve şikayetlerde de artış olduğuna dikkat çekerek, belediye ekiplerinin yanı sıra vatandaştan gelen ihbarların da titizlikle takip edildiğini söyledi. Sadece son üç ayda 167 inşaatın kaçak ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendiğini açıklayan Başkan Ahmet Aras, "Bazı kesimlerde anlamsız bir şekilde imar affı beklentisi var ama bu beklentinin bir dayanağı yok. Bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler de böyle bir beklentiyi doğrulayacak gelişme olmadığı ve olmayacağı yönünde. Ancak insanlar kaçak inşaat yapmayı sürdürüyor ve son dönemde bu kaçak yapılaşmada önemli oranda bir artış görülüyor" şeklinde konuştu.

Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin aktif bir şekilde denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Aras, "Çalışmalarımız kapsamında, doğanın korunmasının yanı sıra kamusal alanların işgaline de asla müsaade etmiyoruz. Bölgemizde yıkım kararları çıkan, kaçak ve izinsiz tüm uygulamalara hiçbir ayrım yapılmaksızın müdahale ediliyor" dedi.

Son üç ay içinde yıkım kararı işlemi uygulanan yapı sayısının 47 olduğunu belirten belediye ekipleri, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kaçak hafriyat dökümü gibi Bodrum’un doğasına zarar verecek çalışmalara karşı mücadelesini sürdürüyor.