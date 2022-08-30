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Bodrum’da başıboş eşeklerin çimen keyfi
Dünyanın en gözde turizm beldeleri arasında yer alan Muğla’nın Bodrum ilçesinde başıboş bırakılan eşekler orta refüjlerdeki çimenlerde otlamanın keyfini çıkarıyor. Akan trafiğe aldırış etmeden karınlarını doyurmanın telaşına düşen eşekler ilginç görüntüler oluşturuyor.
Çevre 30.08.2022, 14:11
Dünyanın en gözde turizm beldeleri arasında yer alan Muğla’nın Bodrum ilçesinde başıboş bırakılan eşekler orta refüjlerdeki çimenlerde otlamanın keyfini çıkarıyor. Akan trafiğe aldırış etmeden karınlarını doyurmanın telaşına düşen eşekler ilginç görüntüler oluşturuyor.
Sahibinin bağladığı evden kaçtıkları düşünülen iki eşek Bodrum Konacık sokaklarında adeta özgürlüğün keyfini çıkardı. Park ve bahçelerdeki yeşil alanlarda otlayan eşekler trafiğe ve çevredekilere aldırış etmeden doyasıya otladı. Oldukça uysal görünen ve ortama alışık olduğu gözlenen eşeklerin Bodrum keyfi objektiflere bu şekilde yansıdı.
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