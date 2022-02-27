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Bodrum Tohum Takas Şenliği’nde ata tohumları el değiştirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Tohum Takas Şenliği’ne binlerce kişi akın etti. Yüzlerce yıllık tohumları olanlar karşılıklı takas yöntemiyle tohumları değiştirdi.

Çevre 27.02.2022, 12:51
Bodrum Tohum Takas Şenliği’nde ata tohumları el değiştirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Tohum Takas Şenliği’ne binlerce kişi akın etti. Yüzlerce yıllık tohumları olanlar karşılıklı takas yöntemiyle tohumları değiştirdi.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tohum Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen ’Bodrum Tohum Takas Şenliği’, Mumcular-Bahçeyaka Mahallesi’nde bulunan Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’nde düzenlendi. Birçok şehirden gelen vatandaşlar, ellerindeki ata tohumlarını takas yöntemiyle değiştirdi. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte vatandaşlar ata tohumları ile tanıştı. Ata tohumu olan karpuz, çıtır büyük domates, bamya, ince patlıcan, mısır gibi yerel tohumlar minik poşetler içerisinde takas edildi. Karya Çiçekleri Halk Oyunları gösterisi ile başlayan şenlik halk arasında Tohum Dede olarak bilinen Gürkan Ovalıoğlu’nun konuşması ile devam etti. Tiyatro gösterileri ve müzik gruplarının vatandaşları eğlendirdiği şenliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ata tohumlarının önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tohum Takas Şenliği’ni Bahçeyaka Mahallemizde, tohum bankamızın olduğu alanda gerçekleştiriyoruz. 3 yıldır Bodrum’da tarımın ne kadar önemli olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Bodrum’da çok ciddi bir pazar, çok ciddi bir tüketim var. Burada üretirsek bunu rahatça tüketebiliriz. Üreten insan ülkesine, ailesine ve ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlar. Tarımın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Son dönemde özellikle iklim krizi, sağlıklı gıdaya ulaşımdaki zorluklar, maliyetlerin artması gibi birçok sorun çiftçinin karşısında. Çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Biz yerelde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu şenlikte bunlardan bir tanesidir. Tohum bankamız, tarım okulumuz var ve lavanta bahçesi, tıbbi-aromatik bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Tarıma yönelik birçok çalışma yapıyoruz ama bizim yaptıklarımız yetmez. Özellikle yerel tarımın desteklenmesi bir hükümet politikası olması gerekir. Küçük aile tarımının desteklenmesi de gerekiyor. Herkesin iyi kötü yaşadığı yerde tarım yapması gerekiyor. Bodrum doğanın içerisinde bir konumdadır. Herkesin burada küçükte olsa bir bahçesi var. Burada küçük aile işletmelerini desteklememiz lazım. Bu işleri yapan büyük şirketler var ama bu yetmez asıl bizim yerel çiftçimizi, tarımla uğraşan ailelerimizi desteklemek lazım” dedi.

Tarımsal Hizmetlerden Sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise şenliğe gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezimizde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tohum Derneği ile birlikte Tohum Takas Şenliği’ni gerçekleştirdik. Şenliğimize olan ilgi gerçekten bizleri çok mutlu etti. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezimizde sıfır tohumla başlamıştık. Bugün itibarıyla 405 yerel tohumumuzun bilimsel süreçleri tamamlanmış durumda. 203 yerel aday tohumumuzda bilimsel süreçleri devam etmektedir. Yaklaşık 15 sivil toplum kuruluşunun 15 tanede çevre il ve ilçelerdeki belediyelerin katılımıyla toplamda şenliğimizde 30 stant vardı. 2 bin adet yerel tohum üreticiyle buluşturularak bir tohum takası gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Tohum meraklılarını, tohum derneklerini ve gruplarını buluşturan şenlikte kurulan stantlarda yerel tohumlar takas edildi. Tohum çeşitliliğinin korunması ve yerel tohumun gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan şenlikte halk oyunu gösterileri, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun genç oyuncuların tarafından atalık tohumla, hibrit tohum arasındaki atışmayı konu alan eğlenceli bir skeç sahnelendi. Atölye çalışmalarının yer aldığı şenlikte çeşitli ikram ve yöresel lezzetler sunulurken, şenlik Kıvanç Akkaç ve Grup Pusula konseri ile sona erdi. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen şenliğe, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz, Hüseyin Tutkun, Ümmühan Yurt, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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